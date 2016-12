Stars und Sternchen in Bildern

15.12.2016: Reise mit Hindernissen für Amber Heard? Zu Filmarbeiten will Schauspielerin Amber Heard wieder nach Australien reisen. In Down Under wird schon gelästert. Wird es wieder einen "Hundekrieg" geben? 2014 hatte Heard ihre beiden Terrier mitgenommen und gegen die strengen Quarantäne-Bestimmungen verstoßen. Sie und ihr Ex-Mann Johnny Depp mussten in einem Videoappell brav vor den Gefahren solchen Handelns warnen. In Australien reibt man sich schon die Hände. Bildrechte: dpa