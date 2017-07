Christine Neubauer war immer gesund, sagt sie, und das soll so bleiben. Auch wenn sie mit einer Diagnose konfrontiert wurde, die einem den Boden unter den Füßen wegziehen könnte: Die Schauspielerin leidet an der chronischen rheumatischen Erkrankung Morbus Bechterew. "Das ist, kurz ausgedrückt, eine Verknöcherung der Wirbelsäule", erklärt Neubauer. "Das ist jetzt nicht, wie viele schreiben, todkrank und dann im Rollstuhl. Ich möchte hier bitte ausdrücklich sagen: Das Gegenteil ist der Fall."

Christine Neubauer ist jetzt 55 Jahre alt. Mit dem Alter hat die Krankheit, die bei ihr diagnostiziert wurde, allerdings nichts zu tun. Im Gegenteil, sagt Dr. Hildrun Haibel, Rheumatologin an der Charité Berlin. "Es ist so, dass die Erkrankung typischerweise im jungen Erwachsenenalter beginnt, eigentlich zwischen dem 20. Und 40. Lebensjahr. Es dauert teilweise bis zu zehn Jahre, bis die Erkrankung erkannt ist. Bei manchen verläuft sie schubweise. Vielleicht hat sie jetzt erst Symptome entwickelt, die Erkrankung aber schon viele Jahre in sich getragen."