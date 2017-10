Fast 45 Jahre ist es her, dass Alfred Erberharter die Schürzenjäger gründete. Vor ein paar Jahren hat er die Band an seinen Sohn Alfred Junior übergeben. Der wiederum hat die Schürzenjäger zu einer echten Rockband umgebaut. Mit "Herzbluat" haben die Österreicher einen neuen Sound kreiert.

Monatelang haben die Schürzenjäger mit Spezialisten an der Platte gearbeitet. Ihr Ziel: die Marke Schürzenjäger neu zu beleben. Mit dem Ergebnis sind die Musiker mehr als zufrieden. "Es war ein mutiger Schritt, die Musikrichtung Alpenrock oder wie man heute auch sagt 'VolksRock'n'Roll' in unserem Album umzusetzen. Und jeder neue Titel, den wir eingespielt haben, hat uns darin bestärkt, dass wir richtig liegen", so die Schürzenjäger.

Das Cover des neuen Albums Bildrechte: H’ART Musik-Vertrieb GmbH

Dass Alfred Junior einmal in die Fußstapfen seines Vater treten würde, zeichnete sich früh ab. Akkordeon, steirische Harmonika, selbst Klavier hat der Spross gelernt. Heute ist er Schlagzeuger in der Band. Weil die Schürzenjäger mittlerweile eine echte Rockband sind, klingt ihr Steiermark-Sound doch ein bisschen anders. So gibt's auch AC/DCs "Highway to Hell" live auf der Bühne. Das hat offensichtlich nicht allen Österreichern gefallen. "In der Zeitung hat dann schon gestanden, wir sollten das Land verlassen, weil wir da nicht mehr hineingehören", sagt Alfred Eberharter. "Es gab schon heftige Kritik. Ich sage dann, wenn Euch das nicht passt, müsst ihr halt eine andere Musik suchen. Es mag halt auch nicht jeder Schnitzel." Wie das neue"Herzbluat" den Fans gefällt - darauf darf man gespannt sein. Der Titel des Albums sei Programm, so Bandleader Alfred Eberharter Junior. "Herzbluat" wurde mit ganz viel Herzblut geschrieben, eingespielt und produziert.