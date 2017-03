Bildrechte: dpa

Ihre Mission aber ist die Musik. Nach mehreren gefloppten Alben gelang Shakira 1995 mit "Pies Descalzos", zu Deutsch: "Barfuß" der Durchbruch. Fünf Millionen Stück wurden verkauft. Ihre Mischung aus Rock, Pop und Latin Rock machte sie zumindest in der spanischsprachigen Welt berühmt. Mit dem Titel "Whenever, Wherever" feierte sie 2001 dann ihren internationalen Durchbruch. Gerade ist ihr aktuelles Lied "'Deja Vu'" erschienen, ein Liebesduett mit Sänger Prince Royce. "Ich fühle die Musik einfach, ich improvisiere", erklärt die Sängerin ihr Erfolgsrezept. "Normalerweise kommt die Choreographie ohne Vorbereitung. Ich habe einfach eine sehr enge und leidenschaftliche Beziehung zu Musik."



Shakira hat in ihren Videos wenig an. Zu Recht, denken sicherlich viele. Diese Kurven muss man einfach zeigen! Aber Shakira hat ihren Körper viele Jahre überhaupt nicht gemocht. Sie fand ihre Hüfte zu breit und die Brüste zu klein. Acht Jahre lang war sie deswegen in Therapie, sagte sie gegenüber BRISANT 2009 in Berlin im Interview. "Ich habe heute auch gerade mit meinem Therapeuten gesprochen. Das tut gut. Das ist der Moment am Tag, an dem es mal nur um mich, meine Gedanken und Gefühle geht", so die Sängerin.