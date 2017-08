Taylor Swift triumphiert in Grapschprozess - und will Opfern helfen

"Fearless" ist der Titel von Taylor Swifts zweitem Studioalbum, das die Sängerin 2008 veröffentlichte. Knapp zehn Jahre später zahlt sich ihr "Furchtlos"-Motto in einem explosiven Prozess aus. "Danke für deinen Mut", schreiben Fans auf Swifts Instagram-Seite. "So stolz auf dich, dass du dich für Frauen in aller Welt eingesetzt hast."

Die Flut von Glückwünschen ist die Reaktion auf Swifts Sieg in einem emotional aufreibenden Grapschprozess, der dem 27-jährigen Pop-Star im Zeugenstand intime Aussagen abverlangt hat, wie "er hat meinen nackten Hintern angefasst" und "es war ein sehr langes Grapschen". Fast vier Stunden beraten sich die sechs Frauen und zwei Männer der Jury. Dann geben sie einstimmig dem Popstar Recht. Sie glauben ihrer Darstellung, wonach der frühere Radio-DJ David Mueller bei einem Fototermin im Juni 2013 in Denver der damals 23-Jährigen unter den Rock an den nackten Po fasste.



Mueller hingegen behauptete, er habe - wenn überhaupt - unabsichtlich mit geschlossener Hand Swift in der Rippen-Gegend berührt. 2015 verklagte er Swifts Team auf eine Millionenentschädigung: Durch ihre falschen Anschuldigungen hätte er damals seinen Traumjob bei dem Radiosender verloren. Swift konterte mit einer Gegenklage wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung.