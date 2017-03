1.700 Fans wurden bei der Uraufführung des Musicals "Simply the Best" in Frankfurt am Main in ein wahres Tina-Turner-Fieber versetzt. Die Künstlerin selbst, die in den USa geboren wurde und mittlerweile in der Schweiz lebt, tritt seit 2009 nicht mehr auf. Aber die Show erweckte die Hits aus ihrer wechselhaften Karriere authentisch und mitreißend zu neuem Leben.