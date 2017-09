Die Idee kam, als wir einen Song für einen Kinofilm gemacht haben. Da war so eine Situation, wo die Protagonisten aus dem Club raus gehen und in das Tageslicht raus gehen. Und dann haben wir so einen fließenden Übergang von den Club-Beats in so eine Hippie-Gitarrenwelt gemacht. Und das hat uns eben so gut gefallen, dass wir das auf alle Songs übertragen haben.

Tommi Eckart WDR2