Bankautomat gesprengt Das Geld liegt auf der Straße

BRISANT | 20.10.2017 | 17:15 Uhr

Das Geld liegt auf der Straße! Das sagt sich leicht, war in diesem Fall aber wirklich so: Bankräuber haben in Niedersachsen einen Geldautomaten geknackt. Danach lief es allerdigs nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten.