Drei Kandidaten schätzen sich durch die spannende und unterhaltsame Welt kurioser Alltagsdinge, unglaublicher Rekorde sowie neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Unterhaltsam, überraschend und schnell fordert Moderator Jochen Schropp die Kandidaten heraus. Gefragt sind Intuition, Fantasie und der Mut, auch mal völlig danebenzuliegen. Denn anders als in vielen anderen Quizsendungen kommt "Schätzen Sie mal!" ohne vorgegebene Antworten aus, wenn Jochen Schropp wissen möchte: Wie viele Eier legt ein Huhn im Jahr? Wie viele Federn hat ein Schwan? Oder: Wie schnell ist ein Maulwurf in seinem Tunnel?

Das ist wirklich das Tolle bei 'Schätzen Sie mal!‘' Wir haben in jeder Sendung Aktionsgäste. Das können Leute aus dem Sport sein. Das können neun Erdmännchen sein, die mit ihrer kompletten Familie aus dem Leipziger Zoo angekarrt werden. Und wir haben einen großen Talkanteil mit meinen Kandidaten, die ja auch etwas gewinnen können: 2.500 Euro. Das heißt, es geht auch um was!

Jochen Schropp gehört derzeit zu den gefragtesten Moderatoren Deutschlands. Dabei hatte der gebürtige Hesse zu Beginn seiner Karriere einen anderen Berufswunsch: Er wollte Schauspieler werden. "Mein Vater war Bio- und Chemielehrer, meine Mutter Arzthelferin. Also ich komme aus keiner kreativen Familie per se", sagt der 38-Jährige. "Aber ich hatte da immer Spaß dran - ob das jetzt Hörspielkassetten aufnehmen mit meiner Großcousine im Sommerurlaub war oder eben verkleiden zu irgendwelchen Geburtstagen und Sachen aufzuführen. Das hab ich immer gerne gemacht."

Mit Anfang zwanzig erfüllte sich sein Traum: Im Jahr 2001 ergattert Schropp eine Hauptrolle in der ARD-Vorabendserie "Sternenfänger": "Das war schon irre. Wir hatten eine tolle Zeit. Wir waren ein tolles Team, tolle Schauspielkollegen", erinnert er sich. Aber es habe in den zehn Jahren, in denen er ausschließlich als Schauspieler gearbeitet hat, auch immer wieder harte Zeiten gegeben. "Ich hatte auch ein Jahr kein einziges Casting und habe überhaupt kein Geld verdient. Im Jahr davor habe ich eine Serie gedreht."



Im Hinblick auf eine ungewisse Zukunft disponierte Jochen Schropp mit Anfang dreißig um. Er moderierte bereits nebenbei, baute dieses zweite Standbein aus - und wurde damit zum Publikumsliebling.