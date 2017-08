Arnold Schwarzenegger spielt mit seiner Rede auf die Worte von US-Präsident Donald Trump an, die er kurz nach den tragischen Vorfällen in Charlottesville geäußert hat. Dafür wurde er in den Medien scharf kritisiert, denn Trump meint, dass die Gewalt in der Stadt von „vielen Seiten“ verursacht wurde und stellt damit Rassisten und Gegendemonstranten auf eine Stufe. Arndold Schwarzenegger will das anscheinend nicht so stehen lassen.