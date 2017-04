Viele Kaninchen überleben die Tortur nicht. Bildrechte: tierretter.de e.V.

Die Recherche der Tierschützer zeigt erste Früchte. Die Debatte um die Kaninchen läuft. Kämpfer an vorderster Front: Stefan Bernhard Eck, Mitglied des europäischen Parlaments. Sein Ziel: Er will eine gesetzliche Grundlage für europaweite Mindeststandards in den Zuchtbetrieben schaffen. "Ich appelliere an die Kommission, sich für eine ambitionierte Tierschutzstrategie einzusetzen. […] Werden Sie nicht zu Schreibtischtätern, wenn es um Tiere und Tierquälerei geht", forderte Eck schon 2015 in einer Rede.



Tatsächlich regt sich etwas im europäischen Parlament. Mitte März gelang es Eck, trotz massiver Gegenwehr, mit einem Initiativbericht die Abgeordneten zu überzeugen: Es wurde für die Schaffung europaweiter gesetzlicher Normen zur Haltung von Kaninchen gestimmt. Doch aktuell ist und bleibt die Situation für die Tiere prekär! Bis zu dreißig Prozent der Kaninchen sterben noch bevor sie geschlachtet werden - die direkte Folge der Haltungsbedingungen in den Käfigen. Und das sei nicht nur in Spanien und Italien so, sondern auch in Deutschland. "In Deutschland gibt es gewisse rechtliche Anforderungen an das Halten von Kaninchen", sagt Ria Rehberg. "Trotzdem werden in Deutschland auch fast alle Kaninchen in Käfighaltung gehalten. Und sie haben dort nur ein bisschen mehr als ein A4-Blatt Platz pro Kaninchen."