In diesem Jahr scheint er allerdings endlich eine Partnerin gefunden zu haben. Und widmet sich - so die Hoffnung der Dorfbewohner - vielleicht mit seiner überschüssigen Energie der Versorgung seiner Familie, anstatt wieder auf das Eigentum der Anwohner loszugehen. Doch es soll wohl auch in diesem Jahr bereits vereinzelte Attacken gegeben haben. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Saison entwickelt und ob Ronny vielleicht in seiner neuen Vaterrolle aufgeht.