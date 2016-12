Schämen auf Kommando, essen auf Kommando, bellen auf Kommando: die Befehle sitzen. Das funktioniert nicht zuletzt so hervorragend, weil Hundetrainerin Alexandra am "In aller Freundschaft"-Set immer mit dabei ist. Gute Voraussetzungen also, dass Mischlingshund Benji alias Möbius das Herz seines Serien-Herrchens Thomas Rühmann alias Dr. Roland Heilmann erobert.

Beim Training: Alexandra Reutler mit Mischlingshund Benji. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK