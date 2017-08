Henna-Tattoos werden in vielen Urlaubsorten in Ägypten angeboten, so auch in einem Schönheitssalon eines Vier-Sterne-Hotel in Hurghada. Angeblich alles hautschonend, unbedenklich und nicht langlebig. Doch bei Madison Gulliver aus Großbritannien war es ganz anders: Das Mädchen musste sich wegen ihrer Urlaubs-Tattoos einer schmerzhaften Behandlung unterziehen. Der Arm der siebenjährigen war schwer entzündet. Dicke Blasen hatten sich entwickelt. "Wir hatten Panik. So etwas hatten wir noch nie gesehen", sagte Madisons Vater Martin der "Daily Mail".