Die Ansteckungsfähigkeit beginnt bereits drei bis fünf Tage vor Auftreten des typischen Hausauschlags und hält bis vier Tage danach an. Unmittelbar vor dem Ausbruch des Hausauschlags ist sie am größten.

Masernerkrankungen verlaufen in zwei Phasen. Sie beginnen mit unspezifischen Symptomen, die einer Grippe ähneln. Fieber, Müdigkeit, Halsschmerzen, Schnupfen, Husten und einem Hausausschlag der Mundschleimhaut. Dann aber folgt vor allem bei Erwachsenen schnell eine schwere Erkrankung. Der charakteristische Hauausschlag mit bräunlich-rosafarbenen Hautflecken entsteht am dritten bis zum siebenten Tag nach dem Auftreten der ersten Symptome. Er beginnt im Gesicht und hinter den Ohren und bleibt etwa eine Woche bestehen. Beim Abklingen ist oft eine kleieartige Schuppung zu beobachten. Ab dem fünften Krankheitstag sinkt das Fieber.

Risiken ergeben sich für Säuglinge. Sind die Mütter nicht geimpft oder haben sie die Krankheit nicht selbst durchgemacht, können sie an ihre Kinder keine Antikörper weitergeben. Da Kinder aber erst ab sechs Monate geimpft werden können, haben sie ein halbes Jahr keinen Schutz. Bei Neugeborenen können Masern dramatische Folgen haben, etwa die schwere Gehirnerkrankung SSPE. Diese kann auch erst Jahre nach einer Maserninfektion auftreten und zu einem qualvollen Tod führen.



Die Masernvirusinfektion führt zu einer etwa sechswöchigen Immunschwäche. In dieser Zeit sind die Patienten empfänglich für sogenannte bakterielle Superinfektionen zum Beispiel Bronchitis, Lungenentzündung, Durchfall aber jedoch auch die gefürchtete akute Gehirnentzündung (postinfektiöse Enzephalitis). Sie tritt bei 0,1 Prozent der Fälle etwa vier bis sieben Tage nach dem Ausbruch des Hautausschlags mit Kopfschmerzen, Fieber und Bewusstseinsstörungen bis zum Koma auf. Bei etwa zehn bis 20 Prozent der Betroffenen endet sie tödlich, bei etwa 20 bis 30 Prozent muss mit Schäden am Zentralen Nervensystem (ZNS) gerechnet werden.