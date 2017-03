Die Polizei fahndet bundesweit nach Marcel Heße aus Herne in Nordrhein-Westfalen. Der 19-Jährige soll ein Nachbarskind ermordet haben. Eine Spur zu dem Flüchtigen haben die Ermittler aber noch nicht.

Polizei sperrt Schule ab

Die Polizei hat am Mittwochmorgen eine Schule in der mehr als 25 Kilometer entfernten Stadt Wetter (Ruhr) ab. Einsatzkräfte durchsuchten das Gymnasium und forderten die Schüler auf, in ihren Klassen zu bleiben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein Passant will Marcel Heße in der Nähe der Schule gesehen haben. Er alarmierte die Polizei. Etwa 30 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Nach Angaben der Polizei hat sich der Verdacht bislang nicht bestätigt.

Mit der Tat gebrüstet

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Kindsmörder Marcel Heße. Bildrechte: Polizei Bochum Marcel Heße hatte sich gebrüstet, den neunjährigen Jaden erstochen zu haben. Er hatte Bilder und ein Video der Tat online verbreitet. Die Leiche des Jungen war daraufhin am Montagabend im Keller eines Reihenhauses gefunden worden, in dem der Tatverdächtige zuletzt allein wohnte. Nach Angaben der Ermittler ist der Tatverdächtige auf dem Material klar erkennbar. Er sei mit blutigen Händen neben der Leiche zu sehen. Der Film "mache auch die Ermittler fassungslos", sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger. Die Beamten hätten geschildert, so etwas noch nicht erlebt zu haben. Jäger sagte, er könne sich an keinen Fall erinnern, bei dem der Täter "den Mord filmt und veröffentlicht" hätten. Das sei für die Angehörigen besonders perfide.

Jaden ging arglos mit

"Opfer und mutmaßlicher Täter lebten Tür an Tür", sagte der Polizeisprecher. Die trauernde Familie des getöteten Jaden hat sich einen Anwalt genommen. Laut Reinhard Peters wendete sich der mutmaßliche Täter mit einem Trick an den Jungen, um ihn zu sich zu lotsen. Demnach klingelte er bei der Nachbarsfamilie und fragte, ob der Neunjährige ihm beim Aufstellen einer Leiter helfen könne. Jaden sei arglos mitgegangen. Jaden soll kein anonymes Opfer bleiben, so der Wunsch seiner Mutter. Der Neunjährige wurde brutal ermordet. Bildrechte: Reinhard Peters

Polizei befürchtet zweiten Mord

Die Ermittler gehen zudem Hinweisen auf ein mögliches weiteres Opfer nach. Am Dienstag hatte sich nach Polizeiangaben jemand in einem Internet-Chat als der flüchtige Mörder des Neunjährigen bezeichnet und beschrieben, wie er ein "120 kg Biest bekämpft" habe. „Sie leistete mehr Widerstand als das Kind“, heißt es in dem Chattext, den die Ermittler veröffentlichten. Auch von Folter ist die Rede – angeblich, um an Daten für Bank, Computer und Telefon zu kommen.

Polizei bittet, den Verdächtigen nicht anzusprechen

Zugleich erneuerten die Ermittler ihren Appell an Bürger, "nicht selbstständig einzugreifen". Der Verdächtige ist laut Polizei Kampfsportler und gilt als gefährlich. Mögliche Zeugen sollen sich stattdessen umgehend den Polizei-Notruf 110 wählen.

Wer kann Hinweise geben?

Der 19-Jährige wird als rund 1,75 Meter groß, blond und sehr schlank beschrieben. Zudem sei er Brillenträger und trage eine Hose und Weste in Tarnfarben.