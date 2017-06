Campingplatzausbau stand nicht auf der Prioritätenliste im Bezirk Rostock. Lieber baute man neue Satellitenstädte. So kam es zu DDR-üblichen Lösungen. Im Süden der Republik fehlten Ostseeferienplätze, in Markgrafenheide Nägel und Bretter. Zeltschein gegen Baumaterial lautete die Devise. Der Ascherslebener Erhard Holzmann organisierte für seinen Betrieb ein solches Tauschgeschäft: "Wir sind im Jahr 1971 eine Woche lang die Ostsee abgefahren und dann sind wir hier in Markgrafenheide gelandet, haben entsprechende Aufgaben übernommen und sind hier reingekommen." So holte Holzmann jedes Jahr 200 Ascherslebener seines Betriebes an die Ostsee, in vier Durchgängen zu je zwei Wochen. Dafür baute der Betrieb eine elektrische Schrankenanlage und einen Parkplatz. Was als Tauschgeschäft zwischen Campingplatz und Betrieb entstand, wurde 1975 dann durch Kommunalverträge staatlich sanktioniert. Der FDGB hatte schon Anfang der Siebzigerjahre erkannt, dass er nicht in der Lage war, den jährlichen Bedarf an Urlaubsheimen abzudecken. So galt das Zelten als Ausweg und wurde schließlich sogar staatlich gefördert.