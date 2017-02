Eis- und Skifasching in einem sächsischen Erholungsort, 16.000 Zuschauer, das Motto "Märchenhaftes". Das alles klingt sehr harmlos, und doch ist das bunte Treiben in Geißing der Staatssicherheit höchst verdächtig. Im Protokoll wird vermerkt: "Massive Diffamierung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Durch einige Teilnehmer wurden in diesem Umzug Gestaltungselemente mitgeführt, die in ihrer Aussage eindeutig gegen die sozialistische Staats- und Gesellschafts-ordnung gerichtet waren. Hervorzuheben sind folgende mitgeführte Plakate und Aufschriften: 'Im Westen viele Verwandte. Im Laden eine Tante. Raritäten unter der Hand. Wir leben im Schlaraffenland', 'Vitaminbasar Rot-, Sauer-, Rosen- und Weißkohl. Jawohl, wir brauchen Kohl!', 'Losung des Tages: Schlechte Luft, trübes Wasser, keinen Baum - ab über den Märchenzaun.' "

Was die Stasi damals zwecks "Bekämpfung feindlich-negativer Kräfte" notierte, ist heute ein Dokument für den Volkshumor, für die Spottlust und die karnevalstypische Verkehrung der Verhältnisse, die sich in der fünften Jahreszeit auch in der DDR ausdrückte.

Tolle Tage mit oder ohne Klub

Fasching in einem Jenaer Kindergarten, 1968. Bildrechte: dpa Fasching und Karneval im Osten liefen nicht nach festen Ritualen oder Zeremonien ab, kein Vergleich zu den Traditionen im Rheinland oder in Süddeutschland. Typisch war ein Mix aus spontaner Verkleidungslust und organisiertem Karnevalstreiben – vom Kindergarten über Schule und Betrieb bis zu den Klubhäusern der Dörfer und Städte. Immerhin 1.344 registrierte Karnevalsklubs gab es in der Republik. Viele hatten sich in den Anfangsjahren der DDR gegründet, waren aus Männerchören und Sportvereinen hervorgegangen. Später waren es vor allem Betriebe, in denen sich neue Karnevalsclubs zusammenfanden – und diese Form der Kulturarbeit brachte neben dem Spaß für die Beteiligten auch eine gewisse Form des Zwangs mit sich. Denn oft bezahlte oder bezuschusste der Betrieb die Festivitäten, darüber musste Rechenschaft abgelegt werden und so war auch eine Kontrolle gegeben.

"Überkommenes bürgerliches Relikt" oder "Brauchtumspflege"?