Fußballer, die im Westen erfolgreich waren

René Adler René Adler wurde 1985 in Leipzig geboren, sein erster Klub war der VFB Leipzig. 2000 wechselte der Gymnasiast in die Jugendmannschaft von Bayer Leverkusen, vier Jahre später rückte er in den Bundesligakader der Werkself auf. 2007 gab Adler sein Debüt in der "Bundesliga". Adler wurde Stammkeeper und 2008 gar in den Kreis der Nationalmannschaft berufen. In einem WM-Qualifikationsspiel gegen Russland bestritt er sein erstes Länderspiel.

