So oder so ähnlich wurden die Frauen der DDR alljährlich von ihren eigenen Kindern oder denen der "Patenklasse" beglückwünscht. Dazu gab es eine gemalte Karte, ein gebasteltes Geschenk und vielleicht noch Blumen. Letztere wurden in jedem Fall auch vom Partner und im Betrieb vom Chef überreicht.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK