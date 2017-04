Im Jahr 1976 vergisst etwa eine Angestellte, die Tageseinnahmen von 40.000 DM in den Tresor zu legen und just in dieser Nacht wird in den Laden eingebrochen. Eine andere Verkäuferin flüchtet in den Westen und nutzt dafür die Inventurminusdifferenz von 4.000 DM.

50-Mark-Forumscheck Bildrechte: BStU

Am 1. Januar 1977 wird die" forum HG" gegründet. Damit gibt es ein zentral geleitetes Organ, das den Valutahandel in der DDR koordiniert. Leiter "Kommerzielle Koordinierung" (KoKo) im Ministerium für Außenhandel ist Alexander Schalck-Golodkowski. Auch die Verwaltung des Intershop-Handels gehört zu seinem Arbeitsgebiet. Am 16. April 1979 tritt die "forum HG" aus dem Schatten und taucht mit ihrem Namen auf kleinen bunten Papierstreifen auf, die wie Spielgeld anmuten und an Kaufmannsladen erinnern – die sogenannten "Mark-Wertschecks der forum Handesgenossenschaft". In einer "vertraulichen Verschlusssache" hatte Stasi-Chef Erich Mielke angewiesen: "Mit Wirkung vom 16.4.1979 erfolgt in den Intershop-Einrichtungen der Verkauf von Waren an Bürger der DDR nur gegen Mark-Wertschecks der forum Handelsgesellschaft mbH. Der Verkauf von Forumschecks gegen DM erfolgt beleglos." Beleglos - dieses Wort ist eine klare Kapitulation. Der Minister für Staatssicherheit verzichtet freiwillig auf die offizielle Überwachung von Devisenbesitz. Damals kursiert der Witz, dass Handwerker ihre Kunden mit dem Satz: "Forum handelt es sich denn?" begrüßen.