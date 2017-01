Motorsport

Wie gut Werner Musiol war, zeigte er u.a. mit einem tollen dritten Platz hinter den absoluten Stars Jim Redman und Mike Hailwood, genannt "Mike the Bike", 1962 beim Rennen in der Viertelliterklasse. Werner Musiol, geboren am 09.06.1930, starb am 15.10.1982 im Alter von nur 52 Jahren. Bildrechte: MDR/Günter Geyler