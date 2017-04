Das polnische Osterfest ist charakteristischerweise ein sehr religiöses Fest, da 95 Prozent der Polen römisch-katholischen Glaubens sind. Am Ostersamstag füllen die Familien einen kleinen Korb mit "Święconki", symbolhaften Osterspeisen: bemalten Eiern, Brot, einem Osterlamm aus Schokolade oder Teig, Salz, Wurst, Wasser und Meerrettich. Die Körbchen, auch "Koszyk" genannt, werden für den Weihezweck mit Immergrün, Schleifen und Spitzendeckchen geschmückt. Am Ostersonntag tragen die Familien sie in die Kirche und lassen sie vom Priester segnen. Dann erst endet offiziell die Fastenzeit, die mit einem opulenten Frühstück gebrochen wird. Kulinarischer Höhepunkt ist danach der Osterbraten. Segnung der Osterkörbchen. Bildrechte: IMAGO

Der "nasse Montag"

Am Ostermontag ist es vorbei mit der Feierlichkeit. Dann ist "Smigus-Dyngus". Dieser Brauch soll nach christlicher Lesart an die Taufe des Königs Mieszko I. im Jahre 966 erinnern, der damit die Geburtsstunde des polnischen Katholizismus einläutete. Aber aber auch heidnische Rituale könnten für "Smigus-Dyngus" Pate stehen: die symbolische Reinigung zu Frühlingsbeginn. Das seichte Bespritzen ist mittlerweile einer "Wasserschlacht" gewichen, da Jugendliche mit Wasserpistolen, Wassereimern oder Wasserbomben bewaffnet am "Lany poniedziałek", dem "nassen Montag", auf "Opferjagd" gehen. Kalte Duschen für die Damen.

Dabei hat das Ritual durchaus "Balzcharakter", denn je hübscher ein Mädchen ist, desto nasser wird sie gemacht - und desto begehrenswerter ist sie. Das Durchtränken bis auf die Knochen gefällt allerdings nicht allen Frauen. Viele schließen sich am Ostermontag in ihren Wohnungen ein, um nicht in der Straßenbahn plötzlich mit einem Eimer Wasser übergossen zu werden. "Smigus-Dyngus" findet inzwischen auch "Opfer" auf männlicher Seite. So mancher Priester sorgt dafür, dass seine Ministranten nach der Messe eine erfrischende Abkühlung erhalten. Der Ostermontag ist regelmäßig der Tag mit dem höchsten Wasserverbrauch im ganzen Jahr in Polen.