Im Gegenzug schenkt die Frau dem Mann ein bunt bemaltes Ei, Süßigkeiten oder auch den einen oder anderen Pflaumenschnaps. Die Eier werden also verschenkt, nicht versteckt. Wenn eine Frau am "Peitschen-Montag" nicht "verjüngt" wird, fasst sie das unter Umständen als Affront auf, da ihr das ganze Jahr über nun Schönheit und Jugend vorenthalten werden. Einige Frauen "rächen" sich, indem sie die Männer nachmittags mit Wasser übergießen.

Gegessen wird in Tschechien, wie in anderen Ländern nach der Fastenzeit, viel und üppig, vor allem Lamm und Kaninchen. Eine Besonderheit ist der Osterlebkuchen. Er wird in Form von Ostereiern, Lämmern oder Hasen ausgestochen und mit Zuckerguß verziert.