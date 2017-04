Die Schönen des Ostens - damals und heute

Die 1980 in Bad Frankenhausen am Kyffhäuser geborene Eva Padberg unterschrieb 1995 ihren ersten Modelvertrag. Die Schule schmiss sie deswegen trotzdem nicht – sie machte Abitur, dann erst nahm sie größere Aufträge an. Die aber führten sie sofort in die große weite Welt, nach Tokio, Paris, New York, wo sie für Calvin Klein und Ralph Lauren über die Laufstege ging. 2001 wählte der Dessous-Hersteller "Palmers" Eva Padberg als Gesicht für seine Herbstkampagne – es wurde ihr großer Durchbruch. Die riesigen Plakate mit der nur Dessous tragenden Eva Padberg sollen den Verkehr in Manhattan zum Erlahmen gebracht haben ... Eva Padberg, die in einem Dorf bei Berlin lebt, nimmt ihre Erfolge als Model nicht so wichtig: "Der Modezirkus gehört zu meinem Leben. Aber wenn ich diese Welt nicht mehr hätte, wäre das für mich persönlich nicht so wichtig. Die wichtigen Dinge in meinem Leben sind für mich mein Mann, meine Familie und meine Freunde."

