Schönheitswettbewerbe galten in der DDR – ein ausdrückliches Verbot hatte es nie gegeben - als wenigstens unerwünscht. "Miss-Wahlen" im Westen waren von den SED-Oberen stets als kapitalistische Ausbeutung und Erniedrigung der Frau geächtet worden. Dergleichen wolle man im Sozialismus keineswegs dulden, hieß es. Ab Mitte der Achtziger Jahre freilich schauten die Parteifunktionäre nicht mehr so genau hin. Immerhin gab es drängendere Probleme als mehr oder weniger leicht bekleidete Frauen, die sich auf den Bühnen irgendwelcher Provinzkulturhäuser einer Jury stellten. Und so gab es hier und da in der Republik, im Rahmen von Faschingsveranstaltungen etwa, bereits die eine und andere "Miss-Wahl". Der Wettbewerb um die "Miss Frühling" 1986 in der Marzahner "Feuerwache" markierte dann schließlich den Startschuss für weitere und quasi offizielle Schönheitskonkurrenzen. Auf die "Miss Frühling" folgte die "Miss Sommer", die "Miss Eberswalde" und ein Jahr später, 1987, die "Miss Berlin", die anlässlich der 750-Jahr-Feierlichkeiten der Hauptstadt während des großen Festumzugs sogar an Erich Honecker vorbei defilierten durfte.