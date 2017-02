"In Sittes Arbeitsbildern kam für mich etwas zum Ausdruck, was ich so noch nicht gesehen hatte: Da wurde Arbeit geadelt. Nicht verherrlicht, sondern dargestellt", erinnert sich Wolfgang Schreiner an seine erste Begegnung mit Willi Sittes Bildern in den 1970er-Jahren. Schreiner war damals Freund und enger Mitarbeiter des Schokoladenfabrikanten und bedeutenden Kunstsammlers Peter Ludwig, der 1983 in der "Ludwig Galerie Schloss Oberhausen" das "Institut für Kunst der DDR" ins Leben gerufen hatte. Dort hingen auch mehrere großformatige Gemälde Sittes. "Und Sittes Arbeitergestalten", so Schreiner, "waren auch keineswegs als Heroen dargestellt, so wie das etwa in der Sowjetunion der Fall gewesen war." (aus: Lebensstationen des Malers Willi Sitte, MDR 2000) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK