Todesstrafe

Die Guillotine hieß in der DDR Fallschwert-Maschine, war 2,32 Meter hoch und 500 Kilogramm schwer. Allein in Leipzig wurden 34 Menschen mit solch einem Fallbeil getötet. 15 Minuten vor der Hinrichtung band der Henker dem Todeskandidaten die Arme an den Körper, dann führte er ihn in den Hinrichtungsraum. Der erste Henker war vermutlich derselbe, der schon in Dresden die Hinrichtungen durchgeführt hatte: Walter Böttcher. Er lebte in Berlin und pendelte für 100 Mark pro Hinrichtung zu den Exekutionen. Bildrechte: MDR/Gedenkstätte Münchner Platz