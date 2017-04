Werner Friese Seinen spektakulärsten Arbeitstag hatte Torwart Werner Friese am 20. März 1974 im Rückspiel des Europapokal-Viertelfinales gegen Ipswich Town im Leipziger Zentralstadion. Nachdem es in der regulären Spielzeit keine Entscheidung gegeben hatte, kam es zum Elfmeterschießen. Friese hielt drei Elfmeter und verhalf seiner Mannschaft so zum Einzug ins Halbfinale. Das war – neben einem Triumph im FDGB-Pokal - gleichzeitig auch einer der größten Erfolge Werner Frieses, der als einer der besten Keeper des Landes galt. In der Nationalelf kam er jedoch nie zum Einsatz – Jürgen Croy war die unangefochtene Nummer Eins. Und so saß Friese auch während der Weltmeisterschaft 1974 in der BRD nur auf der Ersatzbank. 1979, mit 33 Jahren, machte Werner Friese Platz für seinen Nachfolger René Müller. Friese studierte an der DHfK und arbeitete später als Torwarttrainer, unter anderem bei Rot Weiß Erfurt, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. (Aufnahme von 1971) Bildrechte: Deutsches Rundfunkarchiv