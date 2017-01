Winterdienst in der DDR

In Boizenburg an der Elbe gäbe es Eis und Hochwasser. Dementsprechend seien "die Schwierigkeiten beträchtlich", vermeldete der Nachrichten-Reporter in seinem Bericht. Hunderte Männer seien ununterbrochen im Einsatz und im Hafen stünden Eisbrecher bereit. Immerhin bestände für die Stadt selbst keine unmittelbare Gefahr.