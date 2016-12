Bei den Olympischen Spielen 1984 in Sarajevo und 1988 in Calgary gewann Steffi Walter-Martin jeweils die Goldmedaille im Rodeln. Keiner Frau vor ihr gelang es, eine olympische Goldmedaille zu verteidigen. Außerdem gehört sie mit diesen beiden Siegen neben Sylke Otto zu den erfolgreichsten Rodlerinnen überhaupt. In den Jahren 1983 in Lake Placid und 1985 in Oberhof wurde sie jeweils Weltmeisterin, 1984 Gesamtweltcupsiegerin.