Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wie 1946/47, als die Kammlagen des Thüringer Waldes aussahen, wie nach einem Atomschlag. Ausgangspunkt war ein Orkan am 13. und 14. Juni 1946. Rund 1,85 Mio. Festmeter Holz, davon 92 Prozent Fichtenholz, waren umgebrochen. Die Sturmschäden konzentrierten sich auf den Mittleren Thüringer Wald. Am weitaus stärksten betroffen waren Fichtenbestände in der Höhenlage über 700 Meter. In den riesigen Mengen des am Boden liegenden Schadholzes explodierte in den folgenden Sommern die Borkenkäferpopulation. Die Orkan- und Borkenkäferschäden verursachten Kahlflächen von insgesamt 5.000 Hektar. Die Aufforstung in den folgenden Jahren geschah wiederum vor allem mit Fichten.