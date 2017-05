Doch genau so soll demnächst auch im sächsischen Schneeberg Erdwärme für die Stromerzeugung genutzt werden. Die Probenbohrungen waren vielversprechend. Widerstand in der Bevölkerung gibt es bislang kaum. Hier wurde von Anfang an auch Aufklärungsarbeit geleistet.

Dennoch kamen im Dezember 2016 schlechte Neuigkeiten aus Bayern. In Poing bebte viermal die Erde. Erdstöße mit einer Stärke bis 2,7 auf der Richterskala erschütterten den Untergrund. Seitdem geht dort die Angst vor weiteren Beben um. Als Ursache haben nicht nur viele Anwohner sondern auch Experten das nahe Geothermiekraftwerk in Verdacht. Am gewaltigsten haben sich Erdspannungen im Juli 2013 in Sankt Gallen entladen. Bei einer Magnitude von 4,6 auf der Richterskala hat es an einhundert Häusern zum Teil schwere Schäden gegeben.