Sommer 2002, tagelanger Starkregen verwandelt Bäche und Flüsse in tobende Hochwasserfluten. Innerhalb weniger Augenblicke wird aus dem gewohnten Alltag ein Kampf um Leben und Tod. So auch in Glashütte. Die 79-jährige Gertrud Tänzler ist die letzte Einwohnerin in ihrem Haus - und sie ist eingeschlossen. Selbst für die Helfer wäre hier jeder Einsatz lebensgefährlich. Es gibt nur eine Lösung: die Rettung aus der Luft. "Echt" mit der Geschichte einer dramatischen Rettungsaktion.