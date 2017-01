Schwerste Folgen haben solche Auffahrunfälle, wenn ein PKW zwischen zwei LKW durch den auffahrenden 40-Tonner regelrecht zerquetscht wird. Wie im letzten Sommer auf der A1 bei Hamburg: Eine Familie war auf dem Weg nach Hause. Sie hatten es nicht mehr weit, als sie in einen Stau geraten. Dann raste ein Laster ungebremst in den Kleinwagen. Die Eltern und zwei Teenager sind sofort tot.

Fast täglich knallt es auf deutschen Autobahnen, auch in Mitteldeutschland. Juni 2016, die A9 bei Dessau: zwei LKW fahren in einer Baustelle ineinander und geraten in Brand. Die Fahrbahn wird so stark beschädigt, dass die Autobahn für die Reparatur tagelang gesperrt werden muss. Die A4 bei Wilsdruff: ein LKW fährt mit voller Wucht ins Stauende, schiebt drei weitere zusammen, acht Stunden benötigen Rettungskräfte, um die verkeilten LKW zu bergen. Zwei Fahrer sterben. Der Sachschaden beträgt 750.000 €.