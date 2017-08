Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Luft aus dem Inneren wird sanft angesaugt und durch einen Schlauch zur Inhalationsmaske geführt. Damit die feuchtwarme Luft nicht kondensiert, ist der Schlauch beheizt. Ein Ventil in der Maske verhindert, dass ausgeatmete Luft zurück in den Bienenstock gelangt. Die Erfindung ist als erstes Gerät dieser Art für eine medizinische Verwendung zugelassen.



Ganz wichtig dafür ist, dass kein Patient während der Behandlung gestochen wird. Dafür sorgen ein abgeschlossener Raum und eine Reihe von Sicherheitsventilen in der Anlage. Im Kurpark der Rehaklinik im sächsischen Thermalbad Wiesenbad ist die sogenannte Apitherapiestation aufgestellt