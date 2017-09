Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Seine Erfindung ist im Bremsschuh der Felgenbremse integriert. Der Strom für die Lampe kommt aber nicht über einen Dynamo am Rad oder in der Felge. Auch einen Akku findet man nicht an dem Rad. Der Trick heißt Induktion. In der Lampe ist ein Generator, der ein Magnetrad hat. Das induziert in die Felge einen Wirbelstrom. Durch diesen Wirbelstrom entsteht ein elektrisches Feld auf der Metallfelge. Dieses Feld wechselt ständig seine Polarität und trifft auf das Feld des Magnetrades in der Lampe. Die dabei entstehenden Kräfte sorgen dafür, dass sich das Magnetrad dreht, ohne dass es die Felge berührt.