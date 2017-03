Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Brandenburg wurde ein Gerät entwickelt und gebaut, das mit einem Strahlverfahren arbeitet. Durch diese innovative Reinigungstechnik sollen Schäden an den Objekten vermieden werden. Die Maschine wird mit Granulat aus geschroteter Walnussschale und Glasmehl gefüttert. Durch Unterdruck wird das Gemisch auf 400 Kilometer pro Stunde beschleunigt und durch einen Schlauch befördert. Mit Hilfe einer Lanze trifft es in der Strahlhaube auf die zu reinigende Oberfläche und löst die Verschmutzungen. Die Partikel werden dann wieder in die Maschine gesaugt und die Farbe in einem Filter vom Granulat getrennt. Anschließend wird das Granulat wiederverwendet. Die abgestrahlte Farbe kann im Hausmüll entsorgt werden. Die innovative Maschine arbeitet rein mechanisch und entfernt die Farbe, ohne Schäden zu hinterlassen. Dadurch ist sie auch für denkmalgeschützte Fassaden oder Objekte geeignet. Außerdem ist sie einfach zu handhaben und auch noch nicht groß, so dass auch Laien sie bedienen können.