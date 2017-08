Das Schneidwerk bohrt sich entlang der Kante in die Erde und sorgt für einen gerade Rasenkante. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Clou ist hier ist das selbstkonstruierte Schneidwerk und der simple Antrieb mit einem Akkuschrauber. Für die Konstruktion verschraubt er Antriebsrad und - welle in einem Aluminiumrohr. Daran wird das Schneidwerk befestigt. Oben an die Welle wird der Akkuschrauber anmontiert. Ein Holzgriff sorgt dafür, dass der Rasenboy gut in der Hand liegt. Kleines Manko: Das Gerät ist nur für Rasenbegrenzungen aus Stein oder Beton geeignet.