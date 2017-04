Im Elefantenhaus hat sich in den letzten Wochen was getan. Eine neue Glasscheibe wurde eingebaut, die einen regelrechten Panoramablick auf die badenden Elefanten ermöglichen soll. Elefantenbulle Voi Nam soll das neue Badeerlebnis ausprobieren. Wird Voi sich trotz des ungewohnten Einblicks in die Fluten stürzen?

Kronenmakimädchen Amber braucht dringend Gesellschaft. Ganz allein zu leben, das ist nichts für einen Lemuren. Artspezifisch leben sie eigentlich in großen Familiengruppen. Und so soll es zukünftig auch in Leipzig sein. Deshalb sind Micha Ernst und Kerstin Tischmeyer heute im Zeichen der Liebe unterwegs und wollen Amber mit einem Mann zusammen bringen. Der wartet schon in der Quarantänestation: Clyde heißt er und stammt aus einem Zoo in Frankreich. Mit der Damenwelt kennt sich Clyde allerdings noch nicht aus – lebte in Frankreich in einer reinen Männergruppe. Mal sehen, ob der unerfahrene Franzose Ambers Herz erobern wird.