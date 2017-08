Die Mähnenibisse im Gondwanaland haben bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr Jungtiere ausgebrütet. Doch die junge Familie benötigt Amtshilfe: Nur eines der drei Küken kann derzeit bei den Eltern leben. Nummer Zwei war bei einem frühen Flugversuch verunglückt und ist seither gehbehindert, Nummer Drei war als Frühchen aus dem Nest gefallen und wird nun von Pflegerhand aufgezogen. Josi Alazes „sozialpädagogische Einzelfallhilfe“ umfasst daher tägliche Kontrollbesuche, Gewichtskontrolle, Fütterung, Ernährungsberatung, artgerechte Ansprache u.v.m. Und sie zeigt Erfolg! Beide Pflegefälle gedeihen: Der eine kann besser laufen, der andere wächst. Nun sollen beide Geschwister in einer betreuten Wohngruppe zusammen geführt werden. Werden sie einander gut tun?

Bildrechte: Zoo Leipzig

Schabrackentapir Ketiga ist inzwischen 14 Monate alt und wird seinen Eltern allmählich lästig. Vater Copashi und Mutter Laila sollen wieder Zeit zu zweit haben. Vor allem an Schäferstündchen ist in Anwesenheit des Halbstarken Ketiga nicht zu denken. Erfreulicherweise konnte der Zoo Leipzig für dieses „Problem“ bereits eine Lösung finden: Der junge Tapir soll demnächst in eine Männer-WG in Stuttgart umziehen. Auch die Kiste für den Transport ist bereits eingetroffen. Eigentlich hat Timo nun ausreichend Zeit, Ketiga ganz entspannt auf den Auszug vorzubereiten. Doch wird der kleine Tapir da so einfach mitspielen?