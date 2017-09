Tapirbulle Kedua auf der Außenanlage in Gondwanaland Bildrechte: Zoo Leipzig

Der Kleine ist jetzt groß! Tapirjunge Kedua wird den Zoo Leipzig verlassen. Seit Wochen schon wohnt er separiert von seinen Eltern. Nun haben die Leipziger ein neues zu Hause für Kedua gefunden, in Frankreich.



Jetzt kommt es drauf an, den halbstarken Tapir in seine Reisekiste zu locken. Micha Ernst und Timo Geßner üben das täglich. Damit Kedua sich vor der Umzugskiste nicht fürchtet, gibt’s Apfelstücke satt, wenn er hinein geht. Zur Generalprobe klappt das perfekt, aber ob Kedua am Tag der Abreise wirklich in die Kiste geht?