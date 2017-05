Im rückwärtigen Bereich des Gondwanalands wird sich auf ganz besondere Weise um die Nachzucht von Pfeilgiftfröschen gekümmert. In einem der Aquariumsräume steht das kleine „Hotel Zum Frosch“. Dort sind in 40 Zimmern und 5 Suiten Pfeilgiftfrösche in jeglichen Entwicklungsstufen untergebracht. Es gibt Doppel- und Einzelzimmer, Mehrbettzimmer, Kost und Logis, frische Pflanzen, und „Stubenmädchen“ Corina Wirth kommt täglich zum „Staubsaugen“ vorbei. Zur Zeit ist das Haus nicht gänzlich ausgebucht, aber in der Sommersaison ist in der Regel alles belegt. Die meisten der Dauergäste verbringen hier circa ein Jahr, bis sie in die Weiten der Tropenerlebnishalle umziehen können. Doch ist das Hotel wirklich so gut wie sein Ruf? Wie viele Sterne haben Ausstattung und Komfort verdient?