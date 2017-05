Der Nachwuchs bei den Stumpfkrokodilen ist nun drei Jahre alt. Aber ob es Mädchen oder Jungs sind? Nicht klar, denn es ist gar nicht so leicht an die kleinen Panzerechsen heranzukommen. Doch nun soll es gewagt werden. Denn für das Erhaltungszuchtprogramm ist es wichtig, zu wissen, ob Männchen oder Weibchen. Also mit aller Vorsicht ins Krokodilgehege!