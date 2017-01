Xembalo will. Und Mia will auch. Steffen Tucholsky nutzt die Gunst der Stunde und lässt die beiden liebestollen Amurleoparden zusammen. Was nun folgt, ist Liebe im Sekundentakt. Die beiden Raubtiere können gar nicht voneinander lassen. Beste Voraussetzungen dafür, dass es bei den Katzen bald Nachwuchs gibt. Ein Jungtier wäre ein wahres Geschenk. Höchstens 80 Tiere dieser Art leben noch in freier Wildbahn.