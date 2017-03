Giraffendame Ashanti ist hochschwanger. Normalerweise setzen die Wehen nachts oder am frühen Morgen ein, aber diesmal geht es am helllichten Tag los. Die erfahrene Mutter wirkt sehr routiniert, presst regelmäßig, bis sehr bald die Füße der kleinen Giraffe rausgucken. Tierpfleger René Forberg ist optimistisch: Das wird eine ruhige Geburt. Doch dann: Stillstand. Die Wehen hören auf. Das Giraffenkalb scheint im Geburtskanal fest zu stecken. Ashanti presst nicht mehr. Der Tierarzt wird gerufen. Das Leben von Mutter und Kind steht auf dem Spiel. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Zwei frisch geborene Amurtiger sorgen seit zwei Wochen für Entzückung in der Tigertaiga. Bisher haben die Tierpflegerinnen Mutter Bella und ihre Babys komplett in Ruhe gelassen, doch jetzt wollen sie zum ersten Mal die Mutterstube betreten. Um die Kleinen zu wiegen, aus der Nähe zu untersuchen und natürlich um nachzuschauen: männlich oder weiblich? Tigerpflegerin Frank Friedel und Tierärztin Anja Lange-Garbotz dürfen die Babys als Erste auf den Arm nehmen. Was sie sehen, versetzt alle in helle Freude.