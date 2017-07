Sie sind Schwestern und am selben Tag geboren – aber komplett verschieden. Nandi ist mutig, neugierig und gelehrsam. Tariro ist schüchtern und ängstlich. Beide Gepardendamen sollen aber lernen, auf Kommandos zu hören und ruhig am Gitter zu stehen. Doch Tierpfleger Robert Ruhs hatte in den letzten Wochen keine Zeit für das Training. Nach langer Pause will er nun endlich wieder Nandi und Tariro trainieren. Wie viel vom Unterrichtsstoff haben sie noch behalten? Robert macht sich auf das Schlimmste gefasst. Denn Geparden, sagt er, gelten als Strauße unter den Raubkatzen. Kleines Hirn, wenig Grips. Doch stimmt das wirklich?

Bildrechte: Zoo Leipzig