Baden steht bei Voi Nam und Naing Thein nicht auf der Liste der Lieblingsbeschäftigungen. Dennoch müssen die Elefantenbullen ab und an in die Wanne. Mit vielen Äpfeln und viel Geduld wollen Holger Wust und David Geers ihre Dickhäuter ins Wasser locken. Ob die Strategie am Ende aufgeht wird sich zeigen.