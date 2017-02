Wie bekommt man Voi Nam ins Vollbad? Bildrechte: Zoo Leipzig

Winter ist nichts für Elefanten. Bei der Kälte ist an Baden einfach nicht zu denken, will man sich keinen Schnupfen holen. Körperpflege kommt da ein bisschen kurz. Bei Voi Nam ist das deutlich zu sehen: Der Elefantenbulle nimmt es nicht so genau mit der Reinlichkeit. Legt sich nachts zum Schlafen, egal was er vorher auf dem Boden hinterlassen hat. Michael Tischmeyer müht sich regelmäßig, die peinlichen Schmutzflecke abzuspülen. Das funktioniert, aber tiefgründiger wäre ein richtiges Vollbad. Deshalb versuchen die Elefantenpfleger nun, den Bullen ins Innenbadebecken des Elefantenhauses zu lotsen, lassen dort schon mal das Badewasser ein. Es ist sicher sieben, acht Jahre her, dass Voi Nam das letzte Mal dort war. Das ist lange her.