Jörg Gräser will die beiden Etosha-Löwen Kigali und Majo langsam daran gewöhnen, Zeit im Schaugehege zu verbringen. Hinter den Kulissen verstehen sich die beiden bereits blendend und toben durch ihr vertrautes Revier. Das Schaugehege hingegen ist ihnen noch fremd. Jörg Gräser möchte die Eingewöhnung so angenehm wie möglich gestalten und bietet den beiden zusätzlich ein Moos-Säckchen zur Beschäftigung. Das Löwen-Paar scheint jedoch wenig begeistert ...

Im Gondwanaland heißt es für Kerstin Tischmeyer und Christian Patzer Abschied nehmen von Hurvinek und Manitschka, den Löffelhunden. Über die Jahre sind die einst so scheuen Tiere zutraulich geworden. Umso schwerer fällt es nun, Lebewohl zu sagen. Doch Hurvinek und Manitschka erwartet eine schöne Zukunft. In ihrem neuen Zuhause in Frankreich sollen sie für Nachwuchs sorgen. Doch dieses Argument wird die beiden wohl kaum überzeugen, sich freiwillig in die Umzugskisten zu begeben - oder?